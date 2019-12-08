Исполком ООП обсудил с посланником Китая урегулирование с Израилем

ГАЗА, 8 дек - РИА Новости. Исполком Организации освобождения Исполком Организации освобождения Палестины обсудил с китайским мирным посланником отношения с Израилем, подтвердив, что прекращение оккупации, принцип двух государств для двух народов и признание Восточного Иерусалима столицей Палестины являются основными условиями мира с Израилем, заявил РИА Новости генсек исполкома ООП Саиб Орейкат

Генсек исполкома ООП заявил об этом, подводя итоги встречи со спецпредставителем МИД Китая Чжао Цзюнем.

"Мы подтвердили китайскому посланнику, что прекращение оккупации, реализация принципа двух государств в границах 4 июня 1967 г. и признание Восточного Иерусалима столицей Палестины являются основой мирного процесса", - заявил Саиб Орейкат РИА Новости по итогам встречи с китайским дипломатом.

"Посол Цзюнь был проинформирован нами о ситуации, сложившейся в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа в результате действий оккупационных властей, политики расширения поселений и иудаизации, ставшими возможной благодаря неограниченной поддержке администрации (президента США Дональда) Трампа, которая привела мирный процесс в тупик", - добавил он.