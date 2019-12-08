Исполком ООП обсудил с посланником Китая урегулирование с Израилем

ГАЗА, 8 дек - РИА Новости. Исполком Организации освобождения Палестины обсудил с китайским мирным посланником отношения с Израилем, подтвердив, что прекращение оккупации, принцип двух государств для двух народов и признание Восточного Иерусалима столицей Палестины являются основными условиями мира с Израилем, заявил РИА Новости генсек исполкома ООП Саиб Орейкат.
Генсек исполкома ООП заявил об этом, подводя итоги встречи со спецпредставителем МИД Китая Чжао Цзюнем.
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"Мы подтвердили китайскому посланнику, что прекращение оккупации, реализация принципа двух государств в границах 4 июня 1967 г. и признание Восточного Иерусалима столицей Палестины являются основой мирного процесса", - заявил Саиб Орейкат РИА Новости по итогам встречи с китайским дипломатом.
"Посол Цзюнь был проинформирован нами о ситуации, сложившейся в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа в результате действий оккупационных властей, политики расширения поселений и иудаизации, ставшими возможной благодаря неограниченной поддержке администрации (президента США Дональда) Трампа, которая привела мирный процесс в тупик", - добавил он.
В этой связи МИД Палестины сообщил в заявлении для прессы, что израильские планы аннексии в Хевроне и Иорданской долине стали последним вызовом мировому сообществу.