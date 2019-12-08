Обвал заблокировал в новозеландском городе около тысячи туристов

Как заявил мэр района Уэстленд Брюс Смит, город был отрезан от внешнего мира из-за крупного обвала, который заблокировал автомобильную дорогу на западном побережье острова Южный. По его словам, транспортное сообщение с городом, как ожидается, не возобновится до пятницы. В целом, на восстановление дороги уйдет как минимум шесть недель.