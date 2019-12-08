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Туризм
2019-12-08T16:07+0300
https://ria.ru/20191208/1562121944.html
Обвал заблокировал в новозеландском городе около тысячи туристов
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РИА Новости

Обвал заблокировал в новозеландском городе около тысячи туристов

16:07 08.12.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГорная дорога
Горная дорога
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. По меньшей мере 970 туристов оказались отрезанными от мира в новозеландском городе Франц Иосиф из-за обвалов, вызванных проливными дождями, сообщает портал Stuff со ссылкой на местные власти.
Как заявил мэр района Уэстленд Брюс Смит, город был отрезан от внешнего мира из-за крупного обвала, который заблокировал автомобильную дорогу на западном побережье острова Южный. По его словам, транспортное сообщение с городом, как ожидается, не возобновится до пятницы. В целом, на восстановление дороги уйдет как минимум шесть недель.
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По словам Смита, администрация города проводит оценку запасов еды. В случае необходимости власти намерены доставить в город по воздуху дополнительные запасы продовольствия. По данным газеты New Zealand Herald, новозеландский МИД оказывает поддержку заблокированным туристам.
Проливные дожди идут в регионе с пятницы. В ряде районов непогода вызвала обвалы и сход оползней. В результате схода оползня рядом с городом Фокс-Гласье была нарушена подача электроэнергии.
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