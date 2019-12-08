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Султан Омана проходит медицинское обследование в Бельгии
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РИА Новости

Султан Омана проходит медицинское обследование в Бельгии

15:28 08.12.2019
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© РИА Новости / Эдуард ПесовСултан Омана Кабус Бен Саид
Султан Омана Кабус Бен Саид
© РИА Новости / Эдуард Песов
Султан Омана Кабус Бен Саид. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Султан Омана Кабус бен Саид находится с частным визитом в Бельгии, где проходит медицинское обследование, сообщил бельгийский МИД, реагируя на публикации в местной прессе.
Ранее в СМИ появились сообщения, что свита оманского султана забронировала все 40 люксовых номеров в самой дорогой гостинице в городе Лувен в пригороде Брюсселя до конца января.
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"Глава султаната Оман прибыл в Бельгию в рамках частного визита", - говорится в сообщении МИД, поступившем в РИА Новости.
Ведомство цитирует заявление оманских представителей, которые объяснили поездку 79-летнего султана необходимостью "пройти серию медицинских осмотров".
Султан Кабус бен Саид является первым и единственным правителем современного Омана. Он взошел на престол 23 июля 1970 года.
Президент США Дональд Трамп
16 ноября, 23:26
Трамп проходит медицинское обследование
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Кабус бен СаидОманБельгияВ мире
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