В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Белорусская оппозиция проводит в Минске шествие против углубления интеграции с Россией и направляется к зданию российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.

Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в столице республики против углубления интеграции с Россией. Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией прошли в Минске также в субботу, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания дорожных карт, которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией

В воскресенье днем протестующие собрались на Октябрьской площади, затем прошлись шествием по улицам города по направлению к зданию посольства России. Здесь планируется передать в диппредставительство резолюцию митинга, в которой, по словам организаторов, высказываются категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения. Участники акции держат в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией.

В ходе шествия сотрудники милиции наблюдали за происходящим, не препятствуя акции. Они периодически предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также следили за тем, чтобы участники акции не нарушали правила дорожного движения и не препятствовали движению транспорта по проезжей части.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.