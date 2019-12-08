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В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России
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РИА Новости

В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

15:24 08.12.2019 (обновлено: 16:17 08.12.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsПротестующие во время митинга в центре Минска
Протестующие во время митинга в центре Минска
© AP Photo / Sergei Grits
Протестующие во время митинга в центре Минска. Архивное фото
МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Белорусская оппозиция проводит в Минске шествие против углубления интеграции с Россией и направляется к зданию российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.
Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в столице республики против углубления интеграции с Россией. Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией прошли в Минске также в субботу, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания дорожных карт, которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Вчера, 08:00Союзное государство
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
В воскресенье днем протестующие собрались на Октябрьской площади, затем прошлись шествием по улицам города по направлению к зданию посольства России. Здесь планируется передать в диппредставительство резолюцию митинга, в которой, по словам организаторов, высказываются категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения. Участники акции держат в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией.
В ходе шествия сотрудники милиции наблюдали за происходящим, не препятствуя акции. Они периодически предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также следили за тем, чтобы участники акции не нарушали правила дорожного движения и не препятствовали движению транспорта по проезжей части.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с Россией на равноправной основе и исполнения всех заключенных ранее договоренностей.
Площадь Победы в Минске
28 ноября, 20:15
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
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Союзное государствоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Украинец наезжает на белоруса: — Вот у нас на Украине все есть. И хлеб, и уголь, и руды всякие, и даже нефть в Карпатах нашли. А у вас? Только одна картошка и есть… — Да, — отвечает белорус. — Ты прав. Во время войны немцам даже полицаев приходилось с Украины завозить.
8 декабря, 15:49
anatol lekan леканцев
129130035135
Я лично считаю что в Белоруссии нужно провести "Референдум" = Пусть сам народ решает с кем они хотят дружить . . . .
8 декабря, 15:35
Vladimir Chawla
13519025310
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