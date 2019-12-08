Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
"Это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией. Доказательства весомые", — заявила Крамп-Карренбауэр в интервью Bild am Sonntag.
Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года была избрана председателем ХДС вместо Ангелы Меркель. Сама Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не намерена вновь становиться канцлером в 2021-м.
Убийство в Берлине
В конце лета неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
В среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Торнике К. в Берлине. СМИ сообщили, что ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с Генпрокуратурой в расследовании.
В Москве решения Берлина назвали политизированными и пообещали ответить зеркально.