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Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
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РИА Новости

Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой

15:29 08.12.2019 (обновлено: 15:53 08.12.2019)
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© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
"Это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией. Доказательства весомые", — заявила Крамп-Карренбауэр в интервью Bild am Sonntag.
Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года была избрана председателем ХДС вместо Ангелы Меркель. Сама Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не намерена вновь становиться канцлером в 2021-м.
Города-побратимы. Как Берлин превратили в Солсбери
5 декабря, 16:45Акценты
Города-"побратимы". Как Берлин превратили в СолсбериСразу и не скажешь, чего в этом скандале больше: расчета или глупости. Но то, что немцы подгадывали его под нужный момент, это очевидно. Хотя все равно получилось, как они любят – без объявления войны.

Убийство в Берлине

В конце лета неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
В среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Торнике К. в Берлине. СМИ сообщили, что ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с Генпрокуратурой в расследовании.
В Москве решения Берлина назвали политизированными и пообещали ответить зеркально.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
5 декабря, 16:27
Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине
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Сергей Нечаев (дипломат)МИД ГерманииАнгела МеркельУбийство гражданина Грузии в БерлинеАннегрет Крамп-КарренбауэрГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Москва должна "внести свой вклад"... для этого кажется есть специальные каналы, а если ты выносишь это на публику, у тебя другие цели
8 декабря, 15:40
zz 810
15410002
А на фото - вылитый Марк Цукерберг. Совпадение? Не думаю...
8 декабря, 15:37
Naum Vygodsky
44630004
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