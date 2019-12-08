Пушкина назвала срок рассмотрения поправок к закону о домашнем насилии

"Мы отстаиваем те пункты, без которых этот закон не будет работать. До 15 декабря мы должны прийти к консенсусу", - сказала Пушкина.

Ранее стало известно, что положения закона предлагается распространить не только на жертв бытового насилия, но и на их иждивенцев, а также других лиц, которым агрессор может причинить вред или помешать заниматься законной деятельностью. Поправки содержат понятие преследования, которое определяется как действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, и может выражаться в поиске жертвы и попытках связаться с ней. Авторы законопроекта также предлагают отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда и запретить виновному в домашнем насилии приближаться к жертве ближе, чем на 50 метров.