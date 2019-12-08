Пушкина назвала срок рассмотрения поправок к закону о домашнем насилии

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рабочая группа по разработке законопроекта о домашнем насилии обсудит документ с учетом всех предложений до 15 декабря, сообщила РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина.
В пятницу, 29 ноября, на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
"Мы отстаиваем те пункты, без которых этот закон не будет работать. До 15 декабря мы должны прийти к консенсусу", - сказала Пушкина.
Депутат уточнила, что в рабочую группу, которая была создана 15 ноября, входят представители министерств и ведомств, двух палат парламента, а также руководители кризисных центров.
"Нами были предложены поправки, которые касаются не только иждивенцев, но и защитного предписания, преследования, а главное, определения семейно-бытового насилия", - отметила Пушкина.
Ранее стало известно, что положения закона предлагается распространить не только на жертв бытового насилия, но и на их иждивенцев, а также других лиц, которым агрессор может причинить вред или помешать заниматься законной деятельностью. Поправки содержат понятие преследования, которое определяется как действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, и может выражаться в поиске жертвы и попытках связаться с ней. Авторы законопроекта также предлагают отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда и запретить виновному в домашнем насилии приближаться к жертве ближе, чем на 50 метров.