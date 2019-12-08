С коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В 2019 году в России возместили более двух миллиардов рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей", - рассказал глава ведомства в интервью "Российской газете".
4 декабря, 01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
По данным Бастрыкина, имущество обвиняемых в коррупции арестовано на 12,9 миллиарда рублей.