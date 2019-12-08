Барки "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда в кругосветку

КАЛИНИНГРАД, 8 дек - РИА Новости. Российские парусники Росрыболовства "Седов" и "Крузенштерн", совершающие кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, вышли из Калининграда в открытое море, сообщил медиацентр кругосветки.
Торжественная церемония проводов парусников в экспедицию состоялась в субботу в калининградском морском рыбном порту. Однако из-за сильного ветра - до 22 метров в секунду - и дождя выход в море пришлось отложить.
25 ноября, 10:44Парусник "Паллада" в кругосветном путешествии пересек экватор
"Капитаны учебно-парусных судов воспользовались так называемым "окном" (снижением силы ветра), провели корабли по Калининградскому морскому судоходному каналу и вывели их в открытое море", - сообщили в медиацентре экспедиции.
"Крузенштерн" взял курс на испанский порт Санта-Крус де Тенерифе, куда он прибудет 25 декабря. Эта точка включена в маршрут в связи с посещением Канарских островов экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева во время кругосветного плавания на шлюпах "Восток" и "Мирный". Парусник "Седов" после выхода из Калининграда придет в испанский Лас-Пальмас 31 декабря, где экипаж и курсанты встретят Новый год.
На учебных парусных судах Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота в экспедицию отправились более 230 курсантов, 18 из которых девушки, представляющих учебные заведения Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского.
Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства началась 1 ноября, когда из порта Владивосток навстречу калининградским баркам вышел парусник "Паллада". Он и барк "Седов" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое. Всего на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.
По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти больше 96 тысяч морских миль.
13:53"Паруса мира": в Калининграде дан старт кругосветной экспедицииВ калининградском морском рыбном порту проводили в кругосветную экспедицию парусники "Седов" и "Крузенштерн". Экспедиция "Паруса мира" посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корабли пройдут около 96 тысяч миль и совершат заходы в более 40 портов иностранных государств.