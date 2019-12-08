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Более трети коррупционных преступлений в России приходится на взятки
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РИА Новости

Более трети коррупционных преступлений в России приходится на взятки

15:08 08.12.2019
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© Fotolia / Judge Striking The GavelВзятка
Взятка
© Fotolia / Judge Striking The Gavel
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более трети коррупционных преступлений в РФ приходится на взятки, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
"Как и в прошлом году, наибольшее количество преступлений коррупционной направленности было связано с дачей и получением взяток, это порядка 30 процентов от общего массива. Еще порядка 15 процентов - уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий, присвоения или растраты, то есть когда имеется причиненный ущерб", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
По его словам, в этом году по коррупционным делам, расследованным следователями СК, предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 - ФССП России.
"Всего же в период с 2011 года, то есть с момента образования ведомства, по настоящее время следователями Следственного комитета в суд направлено свыше 80 тысяч уголовных дел о коррупции", — сказал глава СК.
Алексей Валов
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияКоррупция
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