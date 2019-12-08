Папа Франциск заявил, что молится за успех "нормандской встречи"

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", для поиска решений болезненного конфликта, идущего уже годы на Восточной Украине. Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир. И призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла принести плоды мира в справедливости той территории и ее населению", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже. Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.