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Религия и мировоззрение
2019-12-08T15:03+0300
https://ria.ru/20191208/1562121302.html
Папа Франциск заявил, что молится за успех "нормандской встречи"
https://cdn23.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_0:249:5239:3195_1036x0_80_0_0_d0369a3e9ad236971ce92b5619cde198.jpg
РИА Новости

Папа Франциск заявил, что молится за успех "нормандской встречи"

15:03 08.12.2019
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 8 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил, что молится, чтобы саммит "нормандского формата" в Париже принес плоды мира на землю Восточной Украины, и призвал верующих последовать его примеру.
"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", для поиска решений болезненного конфликта, идущего уже годы на Восточной Украине. Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир. И призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла принести плоды мира в справедливости той территории и ее населению", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.
Участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
14:37
В Киеве накануне "нормандского" саммита началась акция оппозиции
Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже. Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Париж
12:11
"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже
41000115
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Религия и мировоззрениеПапа Римский"Нормандская четверка"ВатиканПарижУкраинаВ мире
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