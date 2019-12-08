В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иракские власти освободили 2626 человек, задержанных в стране в ходе демонстраций, говорится в заявлении пресс-службы Высшего судебного совета Ирака.

"Органы, на которых возложено рассмотрение дел о демонстрациях, объявили об освобождении 2626 задержанных демонстрантов по состоянию на 8 декабря 2019 года", - сообщается в заявлении.