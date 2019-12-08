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В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов
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РИА Новости

В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов

15:00 08.12.2019
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иракские власти освободили 2626 человек, задержанных в стране в ходе демонстраций, говорится в заявлении пресс-службы Высшего судебного совета Ирака.
"Органы, на которых возложено рассмотрение дел о демонстрациях, объявили об освобождении 2626 задержанных демонстрантов по состоянию на 8 декабря 2019 года", - сообщается в заявлении.
В заявлении также отмечается, что по-прежнему ведется расследование в отношении 181 задержанного.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
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