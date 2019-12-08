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Религия и мировоззрение
2019-12-08T14:59+0300
https://ria.ru/20191208/1562121140.html
Принимая законы, нужно соотносить их с традициями, заявил патриарх
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/47/1559814773_0:120:2856:1726_1036x0_80_0_0_b2b983ec08b0c5535c8f39782ed1c57f.jpg
РИА Новости

Принимая законы, нужно соотносить их с традициями, заявил патриарх

14:59 08.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 дек – РИА Новости. Копирование зарубежного опыта в области права и законодательства требует тщательного осмысления с учетом традиций и культур народов России, сказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
"Угроза появления таких инициатив постоянно существует, поэтому я призываю всех, в первую очередь, законотворцев, принимая тот или иной закон, осознавать важность соотнесения этого закона с духовной, культурной традицией своего тысячелетнего народа. Тот народ, который сохраняет свое единство - сильный народ, который способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы", - сказал он.
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018
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Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что зарубежный опыт можно применять, сохраняя при этом ключевые духовно-нравственные ценности, принятые в обществе. "Это не означает, что мы должны быть в изоляции, не должны знать, что в мире происходит, но все духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни, мы ни в коем случае не можем затмевать принятием каких-либо законов, которые этому противоречат", - отметил патриарх Московский и всея Руси.
Он добавил, что россиянам в настоящее время требуется "консолидация сил в преодолении несущественных повседневных разногласий, которые лежат на поверхности и не затрагивают глубинных интересов жизни народа".
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