Сербия не признает Крым из-за внешнего воздействия, заявила Поклонская

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Сербия официально не признает российский статус Крыма из-за внешнего воздействия.
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялся ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
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"Сербский народ очень положительно относится к крымчанам, но есть внешнее воздействие, как и в других европейский странах, чтобы Крым официально не поддерживали. Поэтому, чтобы не вызвать в свою сторону негатив, официальные власти вынуждены занимать молчаливую позицию, ту, которую от них требуют", — сказала РИА Новости Поклонская.
Поклонская также отметила темпы развития Сербии.
"Сербия развивается, и очень приятно чувствовать доброе отношение со стороны народа и властей Сербии, хоть даже в таких непростых условиях внешнего воздействия на большинство стран", — сказала депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".