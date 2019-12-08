Сербия не признает Крым из-за внешнего воздействия, заявила Поклонская

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Сербия официально не признает российский статус Крыма из-за внешнего воздействия.

Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялся ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.

"Сербский народ очень положительно относится к крымчанам, но есть внешнее воздействие, как и в других европейский странах, чтобы Крым официально не поддерживали. Поэтому, чтобы не вызвать в свою сторону негатив, официальные власти вынуждены занимать молчаливую позицию, ту, которую от них требуют", — сказала РИА Новости Поклонская.

Поклонская также отметила темпы развития Сербии.

"Сербия развивается, и очень приятно чувствовать доброе отношение со стороны народа и властей Сербии, хоть даже в таких непростых условиях внешнего воздействия на большинство стран", — сказала депутат.