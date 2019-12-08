В Иране 15,5 тысячи человек зарегистрировались кандидатами в парламент

ТЕГЕРАН, 8 дек - РИА Новости. Более 15,5 тысячи человек зарегистрировались в качестве кандидатов для участия в парламентских выборах в Иране , которые пройдут в феврале 2020 года, следует из сообщения на сайте МВД страны. Более 15,5 тысячи человек зарегистрировались в качестве кандидатов для участия в парламентских выборах в, которые пройдут в феврале 2020 года, следует из сообщения на сайте МВД страны.

"Как мы и прогнозировали, общее число зарегистрировавшихся составило 15 618 человек", - сообщил замглавы МВД Ирана и глава штаба по поведению выборов страны Джамаль Ареф, добавив, что их число может превысить 16 тысяч.

По его словам, из общего числа зарегистрировавшихся для участия в выборах 88% составляют мужчины, 12% - женщины.

Регистрация участников стартовала 1 декабря и продлилась семь дней, завершившись 7 декабря. После завершения регистрации кандидаты будут утверждаться Советом по охране конституции, который рассмотрит всех участников на предмет соответствия конституционным нормам.