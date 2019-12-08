Министр обороны Украины считает, что страна должна показать единство

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

"Единственное, чего боится наш враг - единство украинцев. Когда не удается сеять хаос. Девятого декабря мы должны продемонстрировать всему миру, что Украина едина. Ничто и никто не может помешать ей возвращать свои территории. Мы - государство, которое не сдается; мы будем требовать установить контроль за всей территории нашего государства. Мы всегда видим Украину единой, даже если за это надо бороться, в том числе в Париже", - написал Загороднюк в воскресенье в Facebook

Он добавил, что министерство обороны предоставило к саммиту всю необходимую информацию, экспертизу и поддержку. "Ответственность за страну - это трудное дело, но я знаю, что с нашими Вооруженными силами за спиной ему (Зеленскому – ред.) будет легче на поле дипломатической битвы", - резюмировал министр.