Министр обороны Украины считает, что страна должна показать единство

КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Украина должна продемонстрировать всему миру свое единство на саммите в "нормандском формате" в Париже, считает министр обороны Андрей Загороднюк.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Единственное, чего боится наш враг - единство украинцев. Когда не удается сеять хаос. Девятого декабря мы должны продемонстрировать всему миру, что Украина едина. Ничто и никто не может помешать ей возвращать свои территории. Мы - государство, которое не сдается; мы будем требовать установить контроль за всей территории нашего государства. Мы всегда видим Украину единой, даже если за это надо бороться, в том числе в Париже", - написал Загороднюк в воскресенье в Facebook.
Он добавил, что министерство обороны предоставило к саммиту всю необходимую информацию, экспертизу и поддержку. "Ответственность за страну - это трудное дело, но я знаю, что с нашими Вооруженными силами за спиной ему (Зеленскому – ред.) будет легче на поле дипломатической битвы", - резюмировал министр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.