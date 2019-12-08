В Киеве накануне "нормандского" саммита началась акция оппозиции

Митингующие выкрикивали лозунг "Красные линии для Зе". На вече, по словам организаторов собралось несколько тысяч человек. Присутствующие держали в руках флаги Украины, красно-черные флаги Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также партийные флаги "Европейской солидарности", националистической "Свободы".

Ранее бывший президент Украины, лидер партии "Солидарность" Петр Порошенко заявлял, что вече, которое собирается на Майдане, — это не протест, а вече поддержки и защиты Украины.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". Ранее "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до "деоккупации" региона, а также призвали украинцев выйти в воскресенье на акцию против "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате".