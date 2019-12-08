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В Киеве накануне "нормандского" саммита началась акция оппозиции
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РИА Новости

В Киеве накануне "нормандского" саммита началась акция оппозиции

14:37 08.12.2019 (обновлено: 20:21 08.12.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyУчастники акции под лозунгом "Красные линии для Зе" в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
Участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Акция оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" прошла на площади Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие выкрикивали лозунг "Красные линии для Зе". На вече, по словам организаторов собралось несколько тысяч человек. Присутствующие держали в руках флаги Украины, красно-черные флаги Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также партийные флаги "Европейской солидарности", националистической "Свободы".
Вид на правый берег Днепра в Киеве
Вчера, 16:10
В Киеве рассказали о поводе для оптимизма перед "нормандской встречей"
Ранее бывший президент Украины, лидер партии "Солидарность" Петр Порошенко заявлял, что вече, которое собирается на Майдане, — это не протест, а вече поддержки и защиты Украины.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". Ранее "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до "деоккупации" региона, а также призвали украинцев выйти в воскресенье на акцию против "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате".
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Париж
12:11
"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже
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"Нормандская четверка"Украинская повстанческая армияПетр ПорошенкоСолидарностьВладимир ЗеленскийФранцияГерманияПартия "Батькивщина"РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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РРоман
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Новый майдан давайте. Попкорн пропадает.
8 декабря, 18:04
Александр 792
37140000
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