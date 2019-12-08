В Алжире двум экс-премьерам грозит тюремное заключение

АЛЖИР, 8 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Алжира в воскресенье потребовала тюремного заключения сроком на 20 лет для двух бывших глав правительства Ахмеда Уяхъи и Абдельмалека Салляля, передает корреспондент РИА Новости.
Экс-премьеров обвиняют в растрате и незаконном предоставлении льгот приближенным к ним бизнесменам. Судебный процесс над чиновниками уже назвали историческим.
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Кроме этого, генеральная прокуратура потребовала заключить в тюрьму на 15 лет экс-министров промышленности Юсефа Юсфи и Махджуба Бидде, а еще одного экс-министра промышленности Абдусаляма Бушариба - на 20 лет.
Отмечается, что Юсфи предъявлено обвинение в заключении сделок и контрактов, противоречащих алжирскому законодательству. Также сообщается, что его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств.
Кроме того, обвинение потребовало заключить под стражу на 10 лет экс-министра транспорта и губернатора вилайета Бумердес.
Ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен экс-президента Абдельазиза Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после его отставки в начале апреля этого года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида Бутефлику, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена.