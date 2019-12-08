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2019-12-08T16:27+0300
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Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом
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РИА Новости

Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом

14:28 08.12.2019 (обновлено: 16:27 08.12.2019)
90115
© РИА Новости / Григорий Сысоев Арсений Шульгин
 Арсений Шульгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в больницу после ДТП в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал продюсер Иосиф Пригожин, молодой человек ехал из Москвы в Петербург на концерт матери. За рулем была его девушка Лиана. На подъезде к городу автомобиль врезался в отбойник.
По словам Пригожина, Арсений получил травмы и ему сделали операцию.
Знакомый сына Валерии Артем Клюшин сообщил Пятому каналу, что Лиана приняла основной удар на себя. Она получила перелом руки и сейчас, как и Шульгин, находится в больнице в Тосно.
Арсений Шульгин
16:19
Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента
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Арсений ШульгинВалерияШоу-бизнесИосиф ПригожинМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Ключевое слово: "сын Валерии". Иначе и новости бы не было, хоть насмерть погибли бы.
8 декабря, 14:30
Naum Vygodsky
2930202
И в ДТП конечно виноват столб который в неположенном месте перебегал дорогу!
8 декабря, 14:48
ИИИсай Исаев
9100000
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