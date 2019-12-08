Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в больницу после ДТП в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал продюсер Иосиф Пригожин, молодой человек ехал из Москвы в Петербург на концерт матери. За рулем была его девушка Лиана. На подъезде к городу автомобиль врезался в отбойник.
По словам Пригожина, Арсений получил травмы и ему сделали операцию.
Знакомый сына Валерии Артем Клюшин сообщил Пятому каналу, что Лиана приняла основной удар на себя. Она получила перелом руки и сейчас, как и Шульгин, находится в больнице в Тосно.