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В Сербии Поклонскую прозвали "железной леди Путина"
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РИА Новости

В Сербии Поклонскую прозвали "железной леди Путина"

14:33 08.12.2019 (обновлено: 19:17 08.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Сербские журналисты прозвали заместителя председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталью Поклонскую "железной леди Путина", сообщил депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель.
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
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"Сербский народ с особым интересом и теплотой встречал крымчан. За время визита было много как знаковых, так и интересных моментов. К примеру, сербские журналисты в своих материалах одного из участников делегации, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, называли не иначе как "железная леди Путина", — сказал РИА Новости Шешель.
В комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что относится к новому прозвищу ответственно и такая характеристика является стимулом для достижения хороших результатов работы на международных площадках.
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Депутат подчеркнула, что за время визита также посетила храм Святого Саввы в Белграде, который восстанавливает Россия.

Для меня большая честь посетить храм и даже поучаствовать в работе специалиста по мозаике: мне разрешили заложить один из камней в общей композиции.

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Наталья Поклонская
заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам
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Наталья ПоклонскаяСербияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вообще это всеобщее помешательство какое-то. Один мнит себя Наполеоном, а потом людей режет. Другая втюривается в мёртвого царя и истерики из-за фильма поднимает.
8 декабря, 14:56
ddeluxo-87
16201128
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