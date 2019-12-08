В Сербии Поклонскую прозвали "железной леди Путина"

"Сербский народ с особым интересом и теплотой встречал крымчан. За время визита было много как знаковых, так и интересных моментов. К примеру, сербские журналисты в своих материалах одного из участников делегации, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, называли не иначе как "железная леди Путина", — сказал РИА Новости Шешель.