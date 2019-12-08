В Сербии Поклонскую прозвали "железной леди Путина"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Сербские журналисты прозвали заместителя председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталью Поклонскую "железной леди Путина", сообщил депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель.
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
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"Сербский народ с особым интересом и теплотой встречал крымчан. За время визита было много как знаковых, так и интересных моментов. К примеру, сербские журналисты в своих материалах одного из участников делегации, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, называли не иначе как "железная леди Путина", — сказал РИА Новости Шешель.
В комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что относится к новому прозвищу ответственно и такая характеристика является стимулом для достижения хороших результатов работы на международных площадках.
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Депутат подчеркнула, что за время визита также посетила храм Святого Саввы в Белграде, который восстанавливает Россия.
Для меня большая честь посетить храм и даже поучаствовать в работе специалиста по мозаике: мне разрешили заложить один из камней в общей композиции.