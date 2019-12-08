Экипаж МКС приступил к стыковке c кораблем Dragon

"Грузовой корабль Dragon компании SpaceX был успешно захвачен рукой-манипулятором МКС в 05.05 по времени ET (13.05 мск) сегодня (в воскресенье - ред.). На очереди стыковка космического корабля к модулю Harmony", - сообщает НАСА в Twitter.

Dragon доставил на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. По завершении своей миссии, он вернется на Землю с результатами научной работы экипажа МКС. Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. Для этого корабля Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9 это третий старт.