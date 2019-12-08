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РИА Наука
2019-12-08T14:08+0300
https://ria.ru/20191208/1562120012.html
Экипаж МКС приступил к стыковке c кораблем Dragon
https://cdn22.img.ria.ru/images/155806/88/1558068874_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_36bac4ec1476c2a88cb36ddd58f6fef1.jpg
РИА Новости

Экипаж МКС приступил к стыковке c кораблем Dragon

14:08 08.12.2019
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© NASA / Christina H. KochКорабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами
Корабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами
© NASA / Christina H. Koch
Корабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье, экипаж успешно осуществил захват корабля и приступил к его стыковке со станцией, сообщает НАСА.
Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).
Эскиз космического корабля Crew Dragon
14 ноября, 03:54
SpaceX провела огневое испытание системы эвакуации корабля Crew Dragon
"Грузовой корабль Dragon компании SpaceX был успешно захвачен рукой-манипулятором МКС в 05.05 по времени ET (13.05 мск) сегодня (в воскресенье - ред.). На очереди стыковка космического корабля к модулю Harmony", - сообщает НАСА в Twitter.
Dragon доставил на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. По завершении своей миссии, он вернется на Землю с результатами научной работы экипажа МКС. Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. Для этого корабля Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9 это третий старт.
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РИА НаукаSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXНАСА
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