Лукашенко выразил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе

МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - процитировали соболезнование в пресс-службе.
6 декабря, 11:09В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
По ее данным, глава государства от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о 10 погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. В субботу президент объявил 8 декабря днем национального траура.