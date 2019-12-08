Лукашенко выразил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе

"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - процитировали соболезнование в пресс-службе.

По ее данным, глава государства от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.