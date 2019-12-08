Проезд на МЦД будет бесплатным в воскресенье до конца дня

Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра. Архивное фото

Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Турникеты на станциях Турникеты на станциях МЦД в Москве начали закрывать перед запуском обновленной билетной системы, однако бесплатный проезд будет действовать в течение всего воскресенья, сообщила пресс-служба ЦППК

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил бесплатным проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря.

"В рамках подготовки к запуску обновленной билетной системы на станциях МЦД в течение выходных постепенно закрываются створки турникетов, при этом проезд остается бесплатным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на станциях будут находиться сотрудники, которые объяснят пассажирам, как пройти через турникеты.

В пресс-службе напомнили, что с 9 декабря завершится период бесплатного проезда на МЦД.