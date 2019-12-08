Проезд на МЦД будет бесплатным в воскресенье до конца дня

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил бесплатным проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря.
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"В рамках подготовки к запуску обновленной билетной системы на станциях МЦД в течение выходных постепенно закрываются створки турникетов, при этом проезд остается бесплатным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на станциях будут находиться сотрудники, которые объяснят пассажирам, как пройти через турникеты.
В пресс-службе напомнили, что с 9 декабря завершится период бесплатного проезда на МЦД.
Ранее сообщалось, что две линии диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", от Нахабино до Подольска, запустили в московском регионе 21 ноября. Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
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