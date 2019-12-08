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Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
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РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

13:45 08.12.2019 (обновлено: 15:10 08.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", — написала пресс-секретарь украинского президента в воскресенье в фейсбуке.
Однако она считает, что именно встреча в Париже может ускорить достижение мира в Донбассе. "Помните фразу: "Пока говорят дипломаты — пушки молчат"? "Нормандская встреча" 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует. То есть "нормандский формат" — одна из побед в достижении мира. Потому что без него нет возможности говорить, а затем и возможности понять, как двигаться дальше", — подчеркнула Мендель.
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По ее словам, Зеленский озвучит первыми три ключевые позиции: сроки и условия возврата пленных, настоящее прекращение огня и вывод вооруженных формирований с территории Донбасса.
Мендель добавила, что Украина в данный момент в трудной ситуации, однако "мы летим в Париж с очень сильной позицией". "У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны", — заявила пресс-секретарь Зеленского.
Также она призвала украинцев охладить пыл в контексте анонсированных "вече" по всей Украине. Ранее три фракции в Верховной раде — "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" — призвали украинцев выйти в воскресенье на Майдан независимости на акцию "против капитуляции" перед встречей в "нормандском формате".
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Владимир ЗеленскийПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
если Зе попросит ВВП о помощи в наведении порядка и очистки Украины от бандеровцев. то тогда может всё изменится.
8 декабря, 14:56
Андрей Северов
28220000
Странно всё это. Встреча ради встречи.Даже не смущаясь Украина говорит о разочаровании заранее.
8 декабря, 14:48
Валерий Малышкин
3820000
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