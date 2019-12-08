Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

"Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", — написала пресс-секретарь украинского президента в воскресенье в фейсбуке

Однако она считает, что именно встреча в Париже может ускорить достижение мира в Донбассе. "Помните фразу: "Пока говорят дипломаты — пушки молчат"? "Нормандская встреча" 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует. То есть "нормандский формат" — одна из побед в достижении мира. Потому что без него нет возможности говорить, а затем и возможности понять, как двигаться дальше", — подчеркнула Мендель.

По ее словам, Зеленский озвучит первыми три ключевые позиции: сроки и условия возврата пленных, настоящее прекращение огня и вывод вооруженных формирований с территории Донбасса.

Мендель добавила, что Украина в данный момент в трудной ситуации, однако "мы летим в Париж с очень сильной позицией". "У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны", — заявила пресс-секретарь Зеленского.