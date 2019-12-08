Американский художник съел работу коллеги за 120 тысяч долларов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американский художник Давид Датуна съел работу "Комик" итальянца Маурицио Каттелана на ярмарке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич, сообщает портал Американский художник Давид Датуна съел работу "Комик" итальянца Маурицио Каттелана на ярмарке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич, сообщает портал Miami Herald

Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Датуна съел банан и назвал это перфомансом "Голодный художник". Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.

© REUTERS / Eva Marie Uzcategui Посетительница у арт-объекта "Комедиант" в виде обычного банана, прилепленного к стене скотчем, итальянского художника Маурицио Каттелана на международной ярмарке Art Basel в Майами, США © REUTERS / Eva Marie Uzcategui Посетительница у арт-объекта "Комедиант" в виде обычного банана, прилепленного к стене скотчем, итальянского художника Маурицио Каттелана на международной ярмарке Art Basel в Майами, США