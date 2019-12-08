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Культура
2019-12-08T15:30+0300
https://ria.ru/20191208/1562119333.html
Американский художник съел работу коллеги за 120 тысяч долларов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156212/09/1562120981_0:0:1966:1106_1036x0_80_0_0_52850a78ce5401a17fea22caf3527988.jpg
РИА Новости

Американский художник съел работу коллеги за 120 тысяч долларов

13:50 08.12.2019 (обновлено: 15:30 08.12.2019)
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© Фото : профиль David Datuna в сети FacebookХудожник Дэвид Датуна ест работу Маурицио Каттелана на выставке Арт-Базель
Художник Дэвид Датуна ест работу Маурицио Каттелана на выставке Арт-Базель
© Фото : профиль David Datuna в сети Facebook
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американский художник Давид Датуна съел работу "Комик" итальянца Маурицио Каттелана на ярмарке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич, сообщает портал Miami Herald.
Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Датуна съел банан и назвал это перфомансом "Голодный художник". Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.
© REUTERS / Eva Marie UzcateguiПосетительница у арт-объекта "Комедиант" в виде обычного банана, прилепленного к стене скотчем, итальянского художника Маурицио Каттелана на международной ярмарке Art Basel в Майами, США
Посетительница у арт-объекта Комедиант в виде обычного банана, прилепленного к стене скотчем, итальянского художника Маурицио Каттелана на международной ярмарке Art Basel в Майами, США
© REUTERS / Eva Marie Uzcategui
Посетительница у арт-объекта "Комедиант" в виде обычного банана, прилепленного к стене скотчем, итальянского художника Маурицио Каттелана на международной ярмарке Art Basel в Майами, США
Арт-объект заменили на новый. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что "банан — это идея".
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