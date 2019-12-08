МВД пока не будет покупать роботов-полицейских для работы в городах

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. МВД России сейчас не планирует покупать роботов, разработанных для борьбы с террористами и помощи правоохранительным органам в городских условиях, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.
В октябре тактический боевой робот Минирекс РС1А3 компании Lobaev Arms был показан в Москве на выставке "Интерполитех", участие в которой приняли правоохранительные органы, экстренные службы, частные охранные структуры, производители вооружений, экипировки, спецсредств и спецтранспорта.
25 ноября, 21:04Робот помогает лежачим больным взаимодействовать с миромРобот Орихиме помогает шестилетней девочке познавать мир за пределами ее комнаты. У Юрины врожденная миопатия. Благодаря роботу малышка может общаться с людьми, посещать разные мероприятия. Орихиме можно управлять с помощью планшета, а также движением глаз.
По словам разработчиков, представленный посетителям робот предназначен для борьбы с террористами и опасными правонарушителями в городских условиях. Свои возможности робот уже продемонстрировал на испытаниях.
"В настоящее время не рассматривается вопрос приобретения", - пояснили в пресс-центре МВД.