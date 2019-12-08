МВД пока не будет покупать роботов-полицейских для работы в городах

Робот помогает лежачим больным взаимодействовать с миром Робот Орихиме помогает шестилетней девочке познавать мир за пределами ее комнаты. У Юрины врожденная миопатия. Благодаря роботу малышка может общаться с людьми, посещать разные мероприятия. Орихиме можно управлять с помощью планшета, а также движением глаз.