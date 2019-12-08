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Сирийские партии обсуждают с курдами местное управление
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РИА Новости

Сирийские партии обсуждают с курдами местное управление

13:43 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в пригороде Дамаска
Разрушенные дома в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в пригороде Дамаска. Архивное фото
ДАМАСК, 8 дек – РИА Новости. Представители сирийских партий предложили курдским партиям проект местного управления на территориях на северо-востоке Сирии, курды подчеркнули, что они не стремятся к сепаратизму, заявил проправительственной газете al-Watan генсек Народной партии и член парламента САР Науаф Мульхим.
По словам депутата, стороны провели переговоры в субботу в приграничном с Турцией городе Камышлы.
С курдской стороны присутствовали в том числе представители партии PYD, партии "Ассирийский союз" и других. Этим переговорам предшествовали несколько координационных встреч, пояснил Мульхим. "Курды на тех встречах и подчеркивали, что они сирийцы, у них такие же права и обязанности, как у других, и что они не сепаратисты", - заявил депутат.
По его словам, делегация из Дамаска представила курдам проект "местного управления", соответствующий ныне действующей конституции от 2012 года. "Мы договорились обсудить позитивные моменты, будь то в автономной администрации или в режиме местного самоуправления. Затем у нас будет согласованный документ, который мы представим сирийскому правительству", - заявил Мульхим.
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По его словам, действующие на севере страны силы готовы обсуждать проект и встретиться с властями САР.
Президент Сирии Башар Асад заявил в ноябре в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что курдского большинства на севере Сирии нет. По словам сирийского президента, большинство курдов живет в Сирии десятилетиями без проблем, а сепаратистские идеи выдвигаются некоторыми радикальными в политическом смысле группами.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
В октябре спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что Россия посредничает в диалоге между курдами и Дамаском, была организована встреча на базе в Хмеймиме.
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