Сирийские журналисты приняли участие во встрече в Эр-Рияде

ДАМАСК, 8 дек – РИА Новости. Делегация Союза сирийских журналистов (FJS) впервые за несколько лет приняла участие в заседании Союза арабских журналистов в Делегация Союза сирийских журналистов (FJS) впервые за несколько лет приняла участие в заседании Союза арабских журналистов в Эр-Рияде , саудовские коллеги предложили сирийским сотрудничество, сообщил РИА Новости глава FJS Муса Абд ан-Нур.

Он рассказал, что делегация FJS приняла участие в заседании Союза арабских журналистов в Эр-Рияде 3 декабря по приглашению Союза и Ассоциации саудовских журналистов.

Собеседник агентства сообщил, что делегация получила визы по прилету в Эр-Рияд, полет был транзитным через Кувейт. По словам Абд ан-Нура, делегацию встретили хорошо.

"Встречи прошли в профессиональных рамках, Ассоциация саудовских журналистов предложила нам подписать меморандум о сотрудничестве. Мы попросили их прислать черновик, чтобы изучить его", - сообщил Абд ан-Нур.

По мнению главы FJS, данный визит делегации является шагом в правильном направлении и может принести пользу сирийцам.

Касаясь выступления сирийской делегации, Абд ан-Нур сообщил, что она рассказала о нападениях террористических организаций на сирийских журналистов и потребовала включить в итоговое заявление строки об осуждении терроризма, что и было сделано.

Ряд СМИ предположил ранее, что участие сирийской делегации, как и состоявшийся ранее визит министра просвещения Сирии Саудовскую Аравию , может свидетельствовать о возможном возобновлении дипломатических отношений между странами и работы посольства Саудовской Аравии, закрытого в 2012 году.

Однако пока никаких официальных заявлений от сторон не поступало, а МИД Сирии в начале 2019 года в ответ на подобные слухи заявило, что позиция Дамаска неизменна и речи о возобновлении дипотношений пока не идет.

Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла.