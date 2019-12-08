РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-08T13:36+0300
https://ria.ru/20191208/1562119125.html
Сирийские журналисты приняли участие во встрече в Эр-Рияде
https://cdn25.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_0:70:2001:1195_1036x0_80_0_0_dc442194d36fb53545d9d1168b1eab95.jpg
РИА Новости

Сирийские журналисты приняли участие во встрече в Эр-Рияде

13:36 08.12.2019
214
© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
ДАМАСК, 8 дек – РИА Новости. Делегация Союза сирийских журналистов (FJS) впервые за несколько лет приняла участие в заседании Союза арабских журналистов в Эр-Рияде, саудовские коллеги предложили сирийским сотрудничество, сообщил РИА Новости глава FJS Муса Абд ан-Нур.
Он рассказал, что делегация FJS приняла участие в заседании Союза арабских журналистов в Эр-Рияде 3 декабря по приглашению Союза и Ассоциации саудовских журналистов.
Вид на центральную часть Пальмиры
26 ноября, 05:07Война в Сирии
Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
Собеседник агентства сообщил, что делегация получила визы по прилету в Эр-Рияд, полет был транзитным через Кувейт. По словам Абд ан-Нура, делегацию встретили хорошо.
"Встречи прошли в профессиональных рамках, Ассоциация саудовских журналистов предложила нам подписать меморандум о сотрудничестве. Мы попросили их прислать черновик, чтобы изучить его", - сообщил Абд ан-Нур.
По мнению главы FJS, данный визит делегации является шагом в правильном направлении и может принести пользу сирийцам.
Касаясь выступления сирийской делегации, Абд ан-Нур сообщил, что она рассказала о нападениях террористических организаций на сирийских журналистов и потребовала включить в итоговое заявление строки об осуждении терроризма, что и было сделано.
Ряд СМИ предположил ранее, что участие сирийской делегации, как и состоявшийся ранее визит министра просвещения Сирии в Саудовскую Аравию, может свидетельствовать о возможном возобновлении дипломатических отношений между странами и работы посольства Саудовской Аравии, закрытого в 2012 году.
Однако пока никаких официальных заявлений от сторон не поступало, а МИД Сирии в начале 2019 года в ответ на подобные слухи заявило, что позиция Дамаска неизменна и речи о возобновлении дипотношений пока не идет.
Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла.
В декабре 2018 года посольство ОАЭ возобновило работу в Дамаске после шестилетнего перерыва, также вновь открылось посольство Бахрейна. Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия и представительство ЕС. МИД Иордании в январе назначил временного поверенного в делах посольства королевства в Дамаске, а глава МИД Австрии на тот момент Карин Кнайсль заявила в марте, что Вена рассматривает возможность возвращения посольства в Дамаск.
Алеппо
17 ноября, 05:04Война в Сирии
Саперы из Армении проводят гуманитарное разминирование в Алеппо
401000
Обсудить 0
Карин КнайсльМИД АвстрииСаудовская АравияЭр-Рияд (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Разрушенные дома в пригороде Дамаска
Сирийские партии обсуждают с курдами местное управление
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу Голос
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Эксперт прокомментировал заявление Лаврова по курдам в Сирии
Александр Шерин
В Госдуме объяснили слова США о нелегальном вооружении России
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
"Колоссальные риски при бурении". Когда рванет метановая бомба
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын
Дело — труба: "Сила Сибири" не оставит места американскому СПГ
Арсений Шульгин
Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
КНДР идет по "иранскому" пути, считает Косачев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Лента новостейМолния