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В Госдуме объяснили слова США о нелегальном вооружении России
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РИА Новости

В Госдуме объяснили слова США о нелегальном вооружении России

13:33 08.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Шерин
Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает заявление министра обороны США Марка Эспера о том, что Россия "жульничает" при разработке стратегического оружия и поэтому лидирует в области гиперзвукового вооружения, попыткой получить больше бюджетных средств.
Ранее Эспер заявил, что США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, так как Россия "жульничает" с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в то время как США приостановили разработку гиперзвукового оружия несколько лет назад, и теперь им якобы приходится нагонять Россию и в дело идет "каждый доллар".
Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
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"По военной стратегии государственной безопасности никто никогда свои слабые стороны озвучивать не будет, поэтому это 100% попытка получить побольше бюджетных денежных средств на фоне того, что Дональд Трамп говорит, что надо денег побольше вкладывать в НАТО", - сказал РИА Новости Шерин.
Депутат отметил, что это заявление параллельно является попыткой Эспера объяснить, что "каждая копейка", которая выделяется государством, "идет в дело", а дополнительные вложения нужны, так как Россия имеет преимущество в области гиперзвукового оружия и якобы нарушает международный договор.
"Российская Федерация не "жульничает", она ведет себя ровно так, как должна вести себя страна, вокруг которой создается определенное экономическое и информационное кольцо блокад", - подчеркнул Шерин.
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Марк ЭсперАлександр ШеринРоссияСШАВ мире
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