В Госдуме объяснили слова США о нелегальном вооружении России

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает заявление министра обороны США Марка Эспера о том, что Россия "жульничает" при разработке стратегического оружия и поэтому лидирует в области гиперзвукового вооружения, попыткой получить больше бюджетных средств.

Ранее Эспер заявил, что США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, так как Россия "жульничает" с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в то время как США приостановили разработку гиперзвукового оружия несколько лет назад, и теперь им якобы приходится нагонять Россию и в дело идет "каждый доллар".

"По военной стратегии государственной безопасности никто никогда свои слабые стороны озвучивать не будет, поэтому это 100% попытка получить побольше бюджетных денежных средств на фоне того, что Дональд Трамп говорит, что надо денег побольше вкладывать в НАТО", - сказал РИА Новости Шерин.

Депутат отметил, что это заявление параллельно является попыткой Эспера объяснить, что "каждая копейка", которая выделяется государством, "идет в дело", а дополнительные вложения нужны, так как Россия имеет преимущество в области гиперзвукового оружия и якобы нарушает международный договор.