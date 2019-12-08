В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли рыбаков и ребенка

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Шесть рыбаков и ребенок спасены с оторвавшейся льдины от берега в Шесть рыбаков и ребенок спасены с оторвавшейся льдины от берега в Ивановской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области.

В спасении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

"В 10.41 приступили к эвакуации трех человек на окрепший лед у берега. В 11.05 все граждане были эвакуированы, пострадавших нет, медицинская помощь не требовалась", - сказал собеседник агентства.