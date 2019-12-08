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В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли рыбаков и ребенка
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РИА Новости

В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли рыбаков и ребенка

13:19 08.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Магаданской областиСпасение рыбаков-любителей
Спасение рыбаков-любителей
© Фото : ГУ МЧС РФ по Магаданской области
Спасение рыбаков-любителей. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Шесть рыбаков и ребенок спасены с оторвавшейся льдины от берега в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области.
Спасение рыбаков-любителей
30 ноября, 16:41
Спасатели эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины в Марий Эл
В спасении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.
"В 10.41 приступили к эвакуации трех человек на окрепший лед у берега. В 11.05 все граждане были эвакуированы, пострадавших нет, медицинская помощь не требовалась", - сказал собеседник агентства.
С эвакуированными провели профилактическую беседу, решается вопрос об их привлечении к административной ответственности. Запрещающие выход на лед знаки были в надлежащем состоянии, добавили в пресс-службе.
Рыбак-любитель
27 ноября, 22:45
В Свердловской области оторвалась льдина с двумя подростками-рыбаками
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