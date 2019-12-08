Премьер-министр Абхазии поздравил Виталия Мутко с днем рождения

СУХУМ, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поздравил зампредседателя правительства России Виталия Мутко с днем рождения, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина республики.
"Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба направил поздравительный адрес заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Мутко по случаю его дня рождения", - говорится в сообщении.
Бганба выразил благодарность Виталию Мутко за вклад в развитие российско-абхазских взаимоотношений и пожелал успехов на ответственной должности.
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