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Премьер-министр Абхазии поздравил Виталия Мутко с днем рождения
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РИА Новости

Премьер-министр Абхазии поздравил Виталия Мутко с днем рождения

13:17 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Абхазии Валерий Бганба
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Архивное фото
СУХУМ, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поздравил зампредседателя правительства России Виталия Мутко с днем рождения, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина республики.
"Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба направил поздравительный адрес заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Мутко по случаю его дня рождения", - говорится в сообщении.
Бганба выразил благодарность Виталию Мутко за вклад в развитие российско-абхазских взаимоотношений и пожелал успехов на ответственной должности.
Виталий Мутко
18 мая 2018, 14:35
Биография вице-премьера по строительству Виталия Мутко
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