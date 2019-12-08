Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией прошли в Минске также в субботу, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания дорожных карт, которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией.

В воскресенье протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске. Они держат традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией, периодически выкрикивают: "Это — наша страна", "Независимость", "Живе Беларусь" (Да здравствует Белоруссия. — Прим. ред.) и другие лозунги.

Сотрудники милиции наблюдают за происходящим, периодически предупреждая на русском языке об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, и просят людей разойтись, на что участники акции отвечают, что не понимают, и просят повторить на белорусском языке.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.