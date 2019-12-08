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Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией
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РИА Новости

Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

13:10 08.12.2019 (обновлено: 18:28 08.12.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsПротестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
© AP Photo / Sergei Grits
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией прошли в Минске также в субботу, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания дорожных карт, которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией.
В воскресенье протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске. Они держат традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией, периодически выкрикивают: "Это — наша страна", "Независимость", "Живе Беларусь" (Да здравствует Белоруссия. — Прим. ред.) и другие лозунги.
Сотрудники милиции наблюдают за происходящим, периодически предупреждая на русском языке об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, и просят людей разойтись, на что участники акции отвечают, что не понимают, и просят повторить на белорусском языке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
01:32Союзное государство
Союзное государство России и Белоруссии
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с Россией на равноправной основе и исполнения всех заключенных ранее договоренностей.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
ну естественно. Оппозиция - она всегда против России, в любой постсоветской стране это так. И финансируется печенюшками из ЕС)))
8 декабря, 13:17
НСНаталья Светлова
59000226
Более того, она против России даже и в самой России!
8 декабря, 13:19
Von Stirliz
5151015
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