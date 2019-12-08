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В Абхазии новобранцы российской военной базы приняли присягу
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РИА Новости

В Абхазии новобранцы российской военной базы приняли присягу

13:02 08.12.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкТактические учения в Абхазии
Тактические учения в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тактические учения в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 8 дек - РИА Новости. Новобранцы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, приняли присягу, сообщает в воскресенье пресс-служба ЮВО.
Абхазии на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) состоялось торжественное приведение к военной присяге около 50 новобранцев текущего осеннего призыва", - говорится в сообщении.
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Молодые солдаты были призваны на военную службу в начале ноября военными комиссариатами Курской области и Краснодарского края.
"На начальном этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку: изучили уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями военной базы", - уточняет пресс-служба.
Всего в рамках осеннего призыва 2019 года в военную базу прибудут более 200 новобранцев. Пополнение прибывает от военкоматов железнодорожным и авиационным транспортом в сопровождении офицеров соединения.
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Южный военный округАбхазияБезопасностьВ мире
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