В Абхазии новобранцы российской военной базы приняли присягу

СУХУМ, 8 дек - РИА Новости. Новобранцы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, приняли присягу, сообщает в воскресенье пресс-служба ЮВО.
"В Абхазии на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) состоялось торжественное приведение к военной присяге около 50 новобранцев текущего осеннего призыва", - говорится в сообщении.
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Молодые солдаты были призваны на военную службу в начале ноября военными комиссариатами Курской области и Краснодарского края.
"На начальном этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку: изучили уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями военной базы", - уточняет пресс-служба.
Всего в рамках осеннего призыва 2019 года в военную базу прибудут более 200 новобранцев. Пополнение прибывает от военкоматов железнодорожным и авиационным транспортом в сопровождении офицеров соединения.