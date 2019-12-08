В Абхазии новобранцы российской военной базы приняли присягу

Молодые солдаты были призваны на военную службу в начале ноября военными комиссариатами Курской области и Краснодарского края.

"На начальном этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку: изучили уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями военной базы", - уточняет пресс-служба.

Всего в рамках осеннего призыва 2019 года в военную базу прибудут более 200 новобранцев. Пополнение прибывает от военкоматов железнодорожным и авиационным транспортом в сопровождении офицеров соединения.