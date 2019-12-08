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Израиль рассчитывает на поддержку США в случае аннексии долины Иордана
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РИА Новости

Израиль рассчитывает на поддержку США в случае аннексии долины Иордана

12:54 08.12.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху рассчитывает на поддержку США в случае распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину и намерен обсудить этот вопрос с администрацией Дональда Трампа.
"Есть возможность определить нашу восточную границу, применить израильские законы в долине реки Иордан и сделать это при международной поддержке, американской поддержке. Я хочу, чтобы американцы признали наш суверенитет в долине реки Иордан, это важно", - сказал Нетаньяху с трибуны на конференции правого издания "Макор Ришон" в Иерусалиме.
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Нетаньяху подтвердил, что план аннексии Иорданской долины не поднимался на недавней встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Лиссабоне.
"Было сказано, что мы не обсуждали формальный план, и это правда, но я довёл этот вопрос до сведения госсекретаря Помпео, и я намерен поднять этот вопрос с администрацией Трампа. Пришло время распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан и на все общины в Иудеи и Самарии, и те, которые являются часть поселенческих блоков, и те, которые находятся за их пределами. Они будут частью Государства Израиль", - заявил Нетаньяху.
Госдепартамент США после встречи Майка Помпео в Лиссабоне с премьер-министром Нетаньяху сообщил, что планы аннексии Иорданской долины на встрече обсуждались.
В пятницу Палата представителей США большинством голосов (226 против 118) приняла резолюцию № 326, осуждающую план аннексии Израилем Иорданской долины и поддерживающую идею создания двух государств для двух народов.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
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Майк ПомпеоИорданДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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