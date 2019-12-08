Израиль рассчитывает на поддержку США в случае аннексии долины Иордана

Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей. Архивное фото

Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиль Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху рассчитывает на поддержку США в случае распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину и намерен обсудить этот вопрос с администрацией Дональда Трампа.

"Есть возможность определить нашу восточную границу, применить израильские законы в долине реки Иордан и сделать это при международной поддержке, американской поддержке. Я хочу, чтобы американцы признали наш суверенитет в долине реки Иордан, это важно", - сказал Нетаньяху с трибуны на конференции правого издания "Макор Ришон" в Иерусалиме.

Нетаньяху подтвердил, что план аннексии Иорданской долины не поднимался на недавней встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Лиссабоне.

"Было сказано, что мы не обсуждали формальный план, и это правда, но я довёл этот вопрос до сведения госсекретаря Помпео, и я намерен поднять этот вопрос с администрацией Трампа. Пришло время распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан и на все общины в Иудеи и Самарии, и те, которые являются часть поселенческих блоков, и те, которые находятся за их пределами. Они будут частью Государства Израиль", - заявил Нетаньяху.

Госдепартамент США после встречи Майка Помпео в Лиссабоне с премьер-министром Нетаньяху сообщил, что планы аннексии Иорданской долины на встрече обсуждались.

В пятницу Палата представителей США большинством голосов (226 против 118) приняла резолюцию № 326, осуждающую план аннексии Израилем Иорданской долины и поддерживающую идею создания двух государств для двух народов.