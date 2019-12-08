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Спикер Рады заявил, что на саммите в Париже соблюдут "красные линии"
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РИА Новости

Спикер Рады заявил, что на саммите в Париже соблюдут "красные линии"

12:36 08.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков . Архивное фото
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский будет придерживаться "красных линий" во время саммита в "нормандском формате" в Париже.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Париж
12:11
"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже
"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате", и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины!" - написал Разумков в воскресенье в Facebook.
Ранее МИД Украины подтвердил озвученные Зеленским "красные линии": невозможность выборов в Донбассе, "пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования", возвращение контроля над границей с РФ, возможно, совместно с ОБСЕ, отсутствие прямых переговоров с ополченцами.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:05
Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"
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Дмитрий Разумков"Нормандская четверка"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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