Спикер Рады заявил, что на саммите в Париже соблюдут "красные линии"

КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский будет придерживаться "красных линий" во время саммита в "нормандском формате" в Париже.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате", и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины!" - написал Разумков в воскресенье в Facebook.

Ранее МИД Украины подтвердил озвученные Зеленским "красные линии": невозможность выборов в Донбассе, "пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования", возвращение контроля над границей с РФ, возможно, совместно с ОБСЕ, отсутствие прямых переговоров с ополченцами.