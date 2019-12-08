В Одессе опознали четвертую жертву пожара в колледже

КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Погибшего шестнадцатилетнего студента Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса опознали родные, его тело нашли при ликвидации пожара, сообщила его мать Алена Трофимчук.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о 10 погибших. Личности троих из них были установлены, погибшими оказались две сотрудницы колледжа и студентка. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. В субботу президент объявил 8 декабря днем национального траура.
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"Прошу молитв о упокоении раба божьего Кирилла. Спи спокойно, сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно", - написала мать студента в Facebook. По ее словам, в данный момент его тело находится на ДНК-экспертизе.