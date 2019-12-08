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Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
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РИА Новости

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

12:29 08.12.2019 (обновлено: 13:50 08.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Москве
Пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Как сообщает СМИ, авторы проекта предложили запретить виновным в домашнем насилии приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров. Изменения также содержат понятие преследования, которое определяется как действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, и может выражаться в поиске жертвы и попытках связаться с ней.
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Авторы законопроекта предложили отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда. При этом пострадавшим должен выдаваться защитный ордер или предписание на месте совершения насилия.
Кроме того, поправки ужесточают наказание за повторное нарушение предписания: один год лишения свободы вместо штрафа. Среди других видов наказания — исправительные и обязательные работы.
Положения закона предлагается распространить не только на жертв бытового насилия, но и на их иждивенцев, а также других лиц, которым агрессор может причинить вред или помешать заниматься законной деятельностью.
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Закон о домашнем насилии

В 2017 году Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Согласно ему за такое нарушение, если оно совершено впервые, следует не уголовное, а административное наказание: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов исправительных работ.
Позже многие политики и правозащитники критиковали этот закон. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала его ошибкой. Она также сообщала РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не могут принять, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в таких случаях.
Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, авторами которого стали сенаторы и депутаты. Документ "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники настаивают, что тем самым появится возможность защитить жертв домашнего насилия. Между тем в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции.
Оксана Пушкина
4 декабря, 16:39Религия и мировоззрение
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Законопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеРусская православная церковьГосдума РФОбщество
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