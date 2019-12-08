Саперы вывезли со стройки в Москве семь боеприпасов времен войны

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Саперы вывезли для утилизации семь боеприпасов времен войны, обнаруженных накануне при проведении строительных работ на юго-востоке Саперы вывезли для утилизации семь боеприпасов времен войны, обнаруженных накануне при проведении строительных работ на юго-востоке Москвы , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Саперы военной комендатуры изъяли один артиллерийский снаряд калибра 152 мм, пять мин калибра 150 мм и один боеприпас без взрывателя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все опасные находки будут уничтожены на подмосковном полигоне.