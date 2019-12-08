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Саперы вывезли со стройки в Москве семь боеприпасов времен войны
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РИА Новости

Саперы вывезли со стройки в Москве семь боеприпасов времен войны

12:24 08.12.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
© РИА Новости
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Саперы вывезли для утилизации семь боеприпасов времен войны, обнаруженных накануне при проведении строительных работ на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Саперы военной комендатуры изъяли один артиллерийский снаряд калибра 152 мм, пять мин калибра 150 мм и один боеприпас без взрывателя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все опасные находки будут уничтожены на подмосковном полигоне.
Ранее сообщалось, что субботу на стройплощадке на Люблинской улице были найдены семь предметов, похожих на снаряды. На место были вызваны саперы.
Снаряды
11 октября, 13:35
В Москве в Курчатовском институте нашли боеприпас времен войны
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