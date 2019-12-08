Польский суд оставил с родителями пятерых российских детей

По словам адвоката, чеченская семья много лет жила и работала в Дании. Залина Адзиева и ее муж Артур Домбаев воспитывали там пятерых детей. В конце 2017 года между супругами произошел конфликт. Когда мать подала на развод, судьбой семьи заинтересовались датские социальные службы.

"В июле 2019 года датские власти, то есть административный орган по делам детей и молодежи, не лишая родителей родительских прав, решил, чтоб всех детей поместить в три отдельные приемные семьи. Родители детей не могли с этим смириться, поэтому они решили выехать из Дании", - рассказал Ханзадян.

Ранее подобная ситуация произошла с россиянином Денисом Лисовым и его тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет. Они были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Польский суд отказался выдавать детей Швеции, оставил их под опекой отца. 3 ноября отец с детьми прибыл в Москву, а утром в субботу - в Хабаровск, где его встречали представители министерства социальной защиты края и родственники.