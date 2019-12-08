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Польский суд оставил с родителями пятерых российских детей
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РИА Новости

Польский суд оставил с родителями пятерых российских детей

12:23 08.12.2019
2034
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Польский суд решил оставить с родителями пятерых российских детей, которых у них хотели отнять в Дании, сообщил журналистам польский адвокат семьи Бабкен Ханзадян.
По словам адвоката, чеченская семья много лет жила и работала в Дании. Залина Адзиева и ее муж Артур Домбаев воспитывали там пятерых детей. В конце 2017 года между супругами произошел конфликт. Когда мать подала на развод, судьбой семьи заинтересовались датские социальные службы.
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"В июле 2019 года датские власти, то есть административный орган по делам детей и молодежи, не лишая родителей родительских прав, решил, чтоб всех детей поместить в три отдельные приемные семьи. Родители детей не могли с этим смириться, поэтому они решили выехать из Дании", - рассказал Ханзадян.
Мать хотела через Польшу попасть в Чечню. Датские власти оперативно поместили детей в информационную систему шенгенской зоны как пропавших. Женщина был задержана в пограничном пункте Тересполь на польско-белорусский границе, а детей временно поместили в приемные семьи. Адвокат оспорил это решение, требуя воссоединения семьи и полного восстановления родительских прав.
"Районный суд в Бяла-Подляске постановил, что дети останутся под опекой родителей. Родительские права восстановлены полностью. В очередной раз польский суд встал на защиту семьи и ее основных прав, сохранив их вместе", - сказал Ханзадян.
Ранее подобная ситуация произошла с россиянином Денисом Лисовым и его тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет. Они были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Польский суд отказался выдавать детей Швеции, оставил их под опекой отца. 3 ноября отец с детьми прибыл в Москву, а утром в субботу - в Хабаровск, где его встречали представители министерства социальной защиты края и родственники.
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