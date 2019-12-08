В Гонконге перед началом манифестации задержали 11 человек с оружием

Также полицейские уточнили, что задержали этих людей за хранение огнестрельного оружия без лицензии, за хранение товаров, способных нанести ущерб, и за хранение запрещенных видов оружия, а также за незаконное сборище.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.