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Тамбовский губернатор выразил соболезнования из-за смерти зама
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РИА Новости

Тамбовский губернатор выразил соболезнования из-за смерти зама

12:13 08.12.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиАлександр Никитин
Александр Никитин
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Александр Никитин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью своего заместителя Глеба Чулкова, выпавшего из окна пятого этажа, сообщила администрация региона.
Ранее официальный представитель СУ СКР по региону Елена Кярсна сообщила РИА Новости, что следователи проводят проверку в связи с гибелью вице-губернатора Глеба Чулкова, находившегося под домашним арестом.
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Областная администрация подтвердила, что инцидент произошел в субботу в 6.00, Чулков выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. "Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6.05 поступило от матери Чулкова, по месту жительства которой он и находился под домашним арестом", - говорится в сообщении. Отмечается, что выехавшая на место оперативно-следственная группа констатировала смерть.
Губернатор Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким погибшего. "От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича", - говорится в соболезновании.
Кроме поста вице-губернатора Глеб Чулков занимал должность главы комитета по управлению имуществом Тамбовской области. Мужчина был задержан в октябре по подозрению в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", которое является государственной собственностью. Позже ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Суд отправил чиновника под домашний арест.
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Глеб ЧулковАлександр НикитинТамбовская областьПроисшествия
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