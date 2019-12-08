Тамбовский губернатор выразил соболезнования из-за смерти зама

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью своего заместителя Глеба Чулкова , выпавшего из окна пятого этажа, сообщила администрация региона.

Ранее официальный представитель СУ СКР по региону Елена Кярсна сообщила РИА Новости, что следователи проводят проверку в связи с гибелью вице-губернатора Глеба Чулкова, находившегося под домашним арестом.

Областная администрация подтвердила, что инцидент произошел в субботу в 6.00, Чулков выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. "Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6.05 поступило от матери Чулкова, по месту жительства которой он и находился под домашним арестом", - говорится в сообщении. Отмечается, что выехавшая на место оперативно-следственная группа констатировала смерть.

Губернатор Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким погибшего. "От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича", - говорится в соболезновании.