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"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже
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РИА Новости

"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже

12:11 08.12.2019
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© Depositphotos / bellenaПариж
Париж
© Depositphotos / bellena
Париж. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже.
Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита. По мнению экспертов, французский лидер в своих инициативах заодно может рассчитывать и на повышение статуса Парижа на региональной и мировой арене.
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Другой участник саммита - президент Украины Владимир Зеленский - тоже активно выступал за проведение встречи. Его задача сложнее: и урегулирование продвинуть, и не уступить перед Москвой в глазах сторонников своего предшественника Петра Порошенко.
При таком раскладе главным достижением может оказаться сам факт встречи лидеров. "На самих переговорах в такой атмосфере не может быть никаких прорывов по определению: к ним не готовы участники и уж точно не готова украинская сторона. Но я думаю, все постараются обойтись без срывов. И без явных проявлений конфликтности", - считает научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
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Атмосфера встречи

Важными факторами, которые привели лидеров за стол переговоров, стали принятие украинской стороной формулы Штайнмайера и разведение сил в Донбассе - в районе Станицы Луганской, населенных пунктов Золотое и Петровское. Но ряд заявлений и событий в последние недели перед саммитом отвлек внимание от достигнутых успехов.
Менее чем за неделю до встречи Германия выдворила двух российских дипломатов в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, подозреваемым в преступлении назван россиянин. До этого заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата", однако источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей об этом не идет. Сама французская столица, где пройдет саммит, охвачена протестами против пенсионной реформы.
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Но наибольшее влияние на атмосферу переговоров могут возыметь заявления из Киева. Например, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о "плане Б", который предусматривает строительство стены на линии соприкосновения в Донбассе, если саммит не увенчается успехом. Затем в украинских СМИ со ссылкой на источники распространилась информация о намерении Зеленского предложить создание на неподконтрольных правительству территориях "муниципальной стражи" из представителей Киева, ОБСЕ, ЛНР и ДНР. В самопровозглашенных республиках эту идею не посчитали реалистичной.
Озвучили в Киеве и возможность модернизации минских соглашений после саммита, что контрастирует со словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подчеркнувшего, что Москва намерена "обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей".
Эксперты считают, что все комментарии украинских политиков и чиновников лишь усложнят переговоры для Зеленского. По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, они показывают, что президент "не может справиться ни с собственными либералами, ни с собственными министрами, ни с собственными депутатами". Научный директор клуба "Валдай" Федор Лукьянов тоже отмечает, что перед украинским лидером стоит непростая задача: уберечься от обвинений в предательстве национальных интересов со стороны противников каких-либо контактов с Москвой в принципе и одновременно отреагировать на стремление населения к нормализации, которые проявились на выборах. "Поэтому он пытается сделать такой шпагат между жесткими, а главное, многочисленными заявлениями на этот счет, которые довольно сильно путают и сбивают с толку", - заявил Лукьянов.
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Повестка встречи

Зеленский, очерчивая темы, которые хотел бы обсудить на саммите, назвал вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", а также восстановление контроля Киева над границей с РФ, конкретные сроки обмена пленными и условия по проведению выборов в Донбассе. Кроме того, украинский президент упоминал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе.
МИД Украины напомнил о своих "красных линиях": невозможность выборов в Донбассе, "пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования", возвращение контроля над границей с РФ, возможно, совместно с ОБСЕ, отсутствие прямых переговоров с ополченцами.
Что касается вопросов, не касающихся напрямую внутриукраинского урегулирования, президент России Владимир Путин может затронуть с украинским коллегой газовую тему, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, об этом ранее сообщил Песков. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.
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Перед началом встречи в Париже Киев успел даже поделиться заготовками итогового документа саммита. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, проект документа отмечает разведение сил на трех участках и прошедший обмен и предлагает дальнейшие шаги: определить следующие участки разведения и разминирования, подготовить следующий этап обменов. По словам украинского министра, речь не идет о принципиальных решениях и "это не будет "Минск-3".
Комментарии Кремля относительно перспектив встречи ограничиваются тем, что Москва "не будет завышать ожиданий", но видит основания надеяться на "субстантивный разговор". Что касается итогового документа, то его принятие возможно, но обязывающим он не будет.
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Встречи на полях

Немало внимания будет приковано и к двусторонним контактам, которые ожидаются на полях саммита. По информации Кремля, Путин намерен побеседовать с каждым из лидеров отдельно.
На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, вероятно, не обойдут вниманием высылку российских дипломатов. В разговоре с французским президентом может быть поднят вопрос о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе - Париж недавно откликнулся на предложение Москвы о моратории.
Но, возможно, самой ожидаемой станет встреча Путина и Зеленского. Президенты уже провели несколько телефонных разговоров, но лично пока не встречались.
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"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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