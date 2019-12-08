В гостинице в Одинцово ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Открытое горение в трехэтажном здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в Одинцово удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщили, что горит трехэтажное здание гостиницы "Усадьба Ромашково". На момент начала пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Информация об одном постояльце уточняется. Пожар был локализован на площади 1050 квадратных метров.
"В 11.14 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.