Путин отметил вклад ОКБ имени Микояна в укрепление нацбезопасности

"Важно, что и сегодня в ОКБ имени А.И. Микояна трудятся талантливые, преданные делу и своему профессиональному долгу специалисты: ученые, конструкторы, инженеры, рабочие", - говорится в телеграмме.

"Уверен, что ваш коллектив будет и впредь достойно решать поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны", - добавил он.