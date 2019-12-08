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Путин отметил вклад ОКБ имени Микояна в укрепление нацбезопасности
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РИА Новости

Путин отметил вклад ОКБ имени Микояна в укрепление нацбезопасности

11:27 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени Микояна с 80-летием, отметив весомый вклад в укрепление национальной безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что и сегодня в ОКБ имени А.И. Микояна трудятся талантливые, преданные делу и своему профессиональному долгу специалисты: ученые, конструкторы, инженеры, рабочие", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в стенах предприятия создаются самые современные образцы летательных аппаратов, разрабатываются авиационные комплексы нового поколения.
"Уверен, что ваш коллектив будет и впредь достойно решать поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны", - добавил он.
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ОКБ имени МикоянаВладимир ПутинБезопасность
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