Фрейндлих восхищает зрителей ярким и самобытным талантом, заявил Путин

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием, отметив ее яркий и самобытный талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам главы РФ, Фрейндлих заслуженно получила профессиональное признание и искреннюю любовь поклонников театра и кино.
"Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актёрским мастерством", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал актрисе успехов, здоровья и благополучия.