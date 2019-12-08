Фрейндлих восхищает зрителей ярким и самобытным талантом, заявил Путин

По словам главы РФ, Фрейндлих заслуженно получила профессиональное признание и искреннюю любовь поклонников театра и кино.

"Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актёрским мастерством", - говорится в телеграмме.