РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-08T11:23+0300
https://ria.ru/20191208/1562116694.html
Фрейндлих восхищает зрителей ярким и самобытным талантом, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/42633/11/426331115_0:446:1333:1196_1036x0_80_0_0_a17afd7ef0060cf267162fc201dad006.jpg
РИА Новости

Фрейндлих восхищает зрителей ярким и самобытным талантом, заявил Путин

11:23 08.12.2019
998
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Алиса Фрейндлих. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием, отметив ее яркий и самобытный талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам главы РФ, Фрейндлих заслуженно получила профессиональное признание и искреннюю любовь поклонников театра и кино.
Актриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий Золотой Софит
10:42Культура
Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
"Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актёрским мастерством", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал актрисе успехов, здоровья и благополучия.
Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад
04:37
Биография Алисы Фрейндлих
5701007
Обсудить 4
КультураАлиса ФрейндлихВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу Голос
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Певица София Ротару
"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале "Песня года"
Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад
Биография Алисы Фрейндлих
Кадр из фильма Холодное сердце 2
Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в прокате более миллиарда рублей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы
Врач назвал три правила "подготовки к старости"
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Погибшая в ДТП в Нижнем Новгороде оказалась мамой одной из учениц
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
"Колоссальные риски при бурении". Когда рванет метановая бомба
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом
Арсений Шульгин
Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Лента новостейМолния