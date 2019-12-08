Эксперт рассказал о возможном влиянии на Донбасс "нормандской встречи"

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках саммита в "нормандском формате" может положительно сказаться на урегулировании конфликта в Донбассе и процедуре обмена пленными, считает эксперт и политический обозреватель Алексей Акутин.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин Ангела Меркель . Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

"Встреча в "нормандском формате" действительно имеет все шансы повлиять на улучшение ситуации в Донбассе. А также ускорить процесс обмена пленными и спровоцировать принятие решений о новых точках разведения сил и средств на линии вооруженного противостояния. Как сказал мой коллега: "Мир изменится после этой встречи", - сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, за годы существования "нормандского формата" антироссийская риторика постепенно начинает отходить на второй план и ряд участников саммита могут поддержать Россию.

"Ситуация за эти годы существенно изменилась. По крайней мере, основные игроки, Германия и Франция, уже не занимают столь однозначную антироссийскую позицию и вполне готовы идти на определенные уступки. Естественно, при сохранении лица. И если Макрон еще стремится остаться где-то посередине, то Меркель вполне созрела к поддержке инициатив Кремля по отношению к Донбассу", - считает Акутин.