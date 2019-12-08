РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-08T12:09+0300
https://ria.ru/20191208/1562116476.html
Эксперт рассказал о возможном влиянии на Донбасс "нормандской встречи"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156101/74/1561017445_0:158:2854:1763_1036x0_80_0_0_e84d4fc1a03083ff2ec0f4cb6145f044.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о возможном влиянии на Донбасс "нормандской встречи"

11:12 08.12.2019 (обновлено: 12:09 08.12.2019)
2500
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащие ВСУ в Донбассе
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках саммита в "нормандском формате" может положительно сказаться на урегулировании конфликта в Донбассе и процедуре обмена пленными, считает эксперт и политический обозреватель Алексей Акутин.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Вид на правый берег Днепра в Киеве
Вчера, 16:10
В Киеве рассказали о поводе для оптимизма перед "нормандской встречей"
"Встреча в "нормандском формате" действительно имеет все шансы повлиять на улучшение ситуации в Донбассе. А также ускорить процесс обмена пленными и спровоцировать принятие решений о новых точках разведения сил и средств на линии вооруженного противостояния. Как сказал мой коллега: "Мир изменится после этой встречи", - сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, за годы существования "нормандского формата" антироссийская риторика постепенно начинает отходить на второй план и ряд участников саммита могут поддержать Россию.
"Ситуация за эти годы существенно изменилась. По крайней мере, основные игроки, Германия и Франция, уже не занимают столь однозначную антироссийскую позицию и вполне готовы идти на определенные уступки. Естественно, при сохранении лица. И если Макрон еще стремится остаться где-то посередине, то Меркель вполне созрела к поддержке инициатив Кремля по отношению к Донбассу", - считает Акутин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:05
Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"
1704014
Обсудить 0
Эммануэль МакронЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
Участники акции Нет капитуляции! возле памятника Тарасу Шевченко во Львове
В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Флаг Германии на здании Рейхстага
МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский
Гончарук сообщил, чего будет добиваться Зеленский на встрече в Париже
Мангупское озеро в Бахчисарайском районе в Крыму
Крымчан предупредили о перебоях с водоснабжением
Военнослужащие армии США во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
Испытания дверей командного пункта РВСН сняли на видео
Двери командного пункта РВСН проверили на прочность "ядерным взрывом"
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа
Автомобиль Следственного комитета России
В Якутске под зданием бывшего общежития нашли человеческие останки
Участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
В Киеве накануне "нормандского" саммита началась акция оппозиции
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
СМИ сообщили подробности гибели тамбовского вице-губернатора
Александр Шерин
В Госдуме объяснили слова США о нелегальном вооружении России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие амнистии ополченцев в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Лента новостейМолния