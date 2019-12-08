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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-08T10:59+0300
https://ria.ru/20191208/1562116232.html
Россия за сутки зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/19/1560201933_0:170:1691:1121_1036x0_80_0_0_d85f9f4dad00030c8e5ccf5a705158f5.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии

10:59 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 38 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 30, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – восемь, Идлиб – 13, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 19, Хама – два, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел четыре гуманитарные акции. В населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор выдано 350 продовольственных наборов весом 2,0475 тонны, столько же выдано в центре беженцев "Харэм" провинции Латакия.
Кроме того, в районе Захра-Авад города Алеппо выдано 350 продовольственных наборов весом 2,0475 тонны, в населенном пункте Ракка - две тысячи продовольственных наборов весом 11,700 тонны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Война в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
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