Россия за сутки зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 38 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 30, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – восемь, Идлиб – 13, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 19, Хама – два, Алеппо – три", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел четыре гуманитарные акции. В населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор выдано 350 продовольственных наборов весом 2,0475 тонны, столько же выдано в центре беженцев "Харэм" провинции Латакия.