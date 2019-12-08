В Чувашии в ДТП в трактором погибли две школьницы и взрослый

ДТП с участием трактора на 126 километре автодороги "Калинино-Батырево-Яльчики" в Яльчикском районе Чувашии. 8 декабря 2019

ДТП с участием трактора на 126 километре автодороги "Калинино-Батырево-Яльчики" в Яльчикском районе Чувашии. 8 декабря 2019

© Фото : ГУМВД России по Республике Чувашия ДТП с участием трактора на 126 километре автодороги "Калинино-Батырево-Яльчики" в Яльчикском районе Чувашии. 8 декабря 2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе две школьницы, погибли в результате ДТП в Три человека, в том числе две школьницы, погибли в результате ДТП в Чувашии , где иномарка влетела под трактор с прицепом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 18.40 в субботу на 126-м километре автодороги "Калинино-Батырево-Яльчики" в Яльчикском районе.

"Водитель автомашины Kia Rio из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с попутным трактором МТЗ, перевозившим в прицепе древесину. Возможно, молодой мужчина, получивший водительские права два года назад, отвлекся, да и скорость движения транспортного средства превышала установленную. В результате аварии погиб он сам и две его пассажирки, односельчанки, ученицы 8 и 10 класса местной школы", - говорится в сообщении.