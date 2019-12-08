Момент ДТП с детьми в Нижнем Новгороде попал на видео

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Сети появились В Сети появились кадры ДТП в Нижнем Новгороде , в результате которого погибла женщина.

На записи видно, как автомобиль на большой скорости пересекает проезжую часть и вылетает на тротуар.

Ранее сообщалось, что виновник аварии создал помехи для движения других машин и столкнулся с припаркованным Audi, после чего въехал в толпу пешеходов, среди которых была группа школьников.

Одиннадцать девятиклассников и двое сопровождавших их учителей пострадали. Мать одной из школьниц скончалась в больнице. Девятерых подростков госпитализировали.