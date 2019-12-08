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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти
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РИА Новости

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

10:53 08.12.2019 (обновлено: 11:03 08.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в колледже в Одессе
Последствия пожара в колледже в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
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Последствия пожара в колледже в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти, пострадали 30 человек, в больницах остаются девять, сообщает в воскресенье госслужба Украины по ЧС.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Президент объявил 8 декабря днем национального траура.
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
6 декабря, 11:09
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
"В 8.30 (9.30 мск - ред.) во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единица техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
Вчера, 23:59
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
2011813
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Владимир ЗеленскийПожар в одесском колледжеУкраинаВ мире
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