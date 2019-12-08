В Якутске под зданием бывшего общежития нашли человеческие останки

В воскресенье пользователи в соцсетях распространили информацию о том, что под зданием бывшего общежития якутского колледжа культуры и искусств обнаружен расчлененный труп человека.

"По сообщению об обнаружении человеческих останков под зданием дома в городе Якутске выезжала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК. С места изъяты предметы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств произошедшего", - сообщила Дворецкая.